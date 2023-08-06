Финансовый гороскоп Таро на неделю: Овнов ждет полоса неудач, а Козерогов - окно возможностей

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Вторая неделя августа в 2023 году некоторым принесет новые возможности для развития и достижения материального преуспевания, однако у многих также ожидаются неудачи в плане работы и финансов.

На это указывают карты Таро, которые выпали в денежном раскладе на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Жрица

На следующей неделе у Вас может начаться полоса неудач, кто-то может захотеть Вас "подсидеть", а интуиция может сильно подводить. Постарайтесь пока не принимать важных решений, велик шанс ошибиться.

Телец — Паж мечей

Ждите на этой неделе новостей, связанных с деньгами. Также карта рекомендует сесть и заняться анализом своих расходов и доходов, возможно пересмотреть свои планы, — сейчас для этого очень благоприятный момент.

Близнецы — Восьмерка пентаклей

В ближайшее время Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему сможете повысить свою компетентность как специалиста.

Рак — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта говорит, что Вы не сможете правильно организовать свою работу и отстоять точку зрения, что может принести проблемы и неудачи. Подумайте, какие выводы можно сделать из сложившейся ситуации.

Лев — Десятка мечей

Эта карта предупреждает про разорение, депрессию, крушение планов, проблемы с деньгами, проигранные споры. Но не спешите огорчаться, поскольку также она обещает скорый конец черной полосы после этого. Ведь самая темная ночь перед рассветом, помните?

Дева — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта говорит, что во вторую неделю августа Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.

Весы — Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Скорпион — перевернутая Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вам возможно придется тревожиться из-за денег, — Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть и Вы можете потерять работу.

Стрелец — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Козерог — Паж пентаклей

Следующая неделя принесет Вам ресурсы для работы. Если есть желание и возможность заниматься каким-то делом, — то занимайтесь, поскольку высока вероятность, что оно окажется прибыльным. Также наступило отличное время для заключения новых контактов и оформления сделок.

Водолей — Двойка пентаклей

Это неоднозначная карта в финансовом плане. Если у Вас есть проблемы с деньгами, то скоро можете получить прибыль. Однако если с деньгами наоборот было все хорошо, то положение может скоро ухудшиться.

Рыбы — Рыцарь пентаклей

Эта карта говорит, что Вы достигнете желаемых результатов, однако не сейчас, а спустя время, при этом придется честно потрудиться для этого. На легкие деньги рассчитывать не стоит и от рисков пока лучше воздержаться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца августа.