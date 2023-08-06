Больше вреда, чем защиты: какие чехлы нельзя покупать на смартфон

Чехол должен быть не только красивым, но и надежным

Чтобы смартфон прослужил вам как можно дольше, к нему необходимо бережно относиться, в частности защитить гаджет от царапин и разбитого экрана. А поэтому многие покупать себе чехол. Однако, далеко не все аксессуары надежны, есть такие, что могут еще больше навредить устройству.

В материале iТech.ua рассказали, что при выборе чехла не стоит ориентироваться только на внешний вид, важно учитывать и другие факторы. Эксперты настоятельно не рекомендуют выбирать следующие модели:

Какие чехлы могут навредить гаджету

Однослойные чехлы

Речь идет о чехле, в котором нет внутренней подкладки, а она очень важна, потому что выполнена из микрофибры, поэтому предотвращает образование потертостей и царапин. А в любой чехол все равно попадает пыль и мелкие соринки, которые способны поцарапать экран.

Чехлы с металлическими вставками

Производители часто при изготовлении чехла не учитывают расположение антенн, поэтому такой аксессуар может стать причиной проблем со связью:Wi-Fi, Bluetooth, мобильной связью.

Толстые чехлы

Чехлы, выполненные из толстого материала, например, силиконовые, способны также навредить мобильному устройству, особенно если вы сильно нагружаете его. Из-за аксессуара гаджет может перегреваться.

Чехлы с рельефом

Такая "одежка" смартфона из-за рисунков больше всего собирает пыль, а также на чехле оседают бактерии. Дело в том, что плоские чехлы очищать от загрязнений проще и собирают они меньше грязи.

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