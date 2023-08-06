Вершинная гниль на помидорах: из-за чего болеют томаты и как спасти плоды

Одна из самых распространенных болезней томатов – вершинная гниль, но ее легко побороть

Урожай томатов не получится без внесения удобрений. Именно из-за недостатка полезных элементов культура начинает заболевать, но это можно предотвратить.

Вершинная гниль – одна из распространенных инфекций, которая поражает помидоры. Существует одна причина возникновения этой болезни, сообщает блогер-фермер Светлана Павлюк в Instagram.

По словам дачницы, вершинная гниль на помидорах свидетельствует о дефиците кальция. Когда томаты уже поражены инфекцией, а верхняя часть плодов испорчена, то внесение кальция уже не поможет.

Тем не менее, следует продолжать подкормку культуры кальцием, так как на кусте могут оставаться еще здоровые плоды, требующее поддержки. Для этого дачники могут приобрести препарат с кальцием и применять его, согласно инструкции.

Альтернативный вариант для предотвращения вершинной гнили на помидорах – полив самодельным раствором. Как писал "Телеграф" ранее, огородники могут поливать здоровые томаты хлористым кальцием или раствором кальциевой селитры с борной кислотой. Такие манипуляции насытят кальцием почву и облегчат усвоение. Достаточно 7-10 г селитры и 10 г борной кислоты на 10 л воды.

Ранее "Телеграф" сообщал, как нужно поливать помидоры в августе. Полив растения в конце лета требует особого подхода.