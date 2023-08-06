Не игнорируйте: почему важно постоянно обновлять приложения в смартфоне

Обновления помогут телефону работать лучше

Если хотите, чтобы телефон работал быстрее, важно соблюдать определенные правила, в частности нельзя игнорировать уведомления, касательно обновления приложений и программ, установленных на вашем устройстве.

В материале Prostomob рассказано, что нельзя пропускать обновления, потому что такими действиями вы, в первую очередь, вредите своем гаджету, ведь он начинает работать более медленно.

Зачем обновлять приложения в смартфоне

Обеспечение максимальной защиты

Производители каждый раз работают над тем, что улучшить функции приложений, в частности те, что помогают защитить смартфон от хакеров и вирусов. Злоумышленники не смогут украсть ваши личные данные.

Повышение производительности устройства

Периодические обновления помогают сохранить аккумулятор и позволяют смартфону работать быстрее. Также они решают проблемы, которые не были замечены сразу после разработки программы.

Расширение функциональности приложений

Установка обновлений позволяет пользователям воспользоваться новыми функциями, добавленными производителями, которых ранее не было. Вы сразу почувствуете расширение функциональности.

"Телеграф" писал ранее, как часто нужно перезагружать смартфон. Эксперты дали несколько дельных советов.