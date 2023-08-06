Зачем мыть жирную посуду лимоном: об этом классном способе мало кто знает

Комбинация двух продуктов пригодится всем, кто не любит отскребать засохшие жирные пятна

Если у вас на кухне найдется небольшой лимон, рутинная домашняя уборка превратится в нечто интересное и захватывающее. Пригодится этот кислый и полезный фрукт людям, которые не любят отмывать посуду от жирных остатков еды.

Лимонный сок эффективно устранит жир и налет не только с грязной посуды, а также поможет избавиться от липких следов на плите, вымоет окна и полы. Об этом пишет ukr.media.

Как отмыть жирную посуду

Если после обеда посуда остается слишком жирной, можно легко решить эту проблему, применяя лимон и соль. Просто смешайте сок, выжатый из половины лимона, с небольшим количеством соли. Получится универсальное средство для удаления жира и грязи с поверхностей.

Благодаря своему натуральному составу, лимон отлично подходит для безопасной и эффективной очистки кухонной посуды и приборов. Просто потрите посуду губкой, смоченной в растворе из лимона и соли — и жира как не было.

Лимон можно использовать так часто, как необходимо, чтобы очистить посуду, поверхность плиты, плитку и подоконник.

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