Убирайте опавшие яблоки под деревом как можно быстрее: названы угрозы

Гниение яблок является благоприятной средой для развития грибковых инфекций

Яблоки достигают зрелости, и некоторые из них падают на землю, особенно после сильных ветров или дождей. Кроме того, зрелые яблоки становятся тяжелее и отсоединяются от веток. Люди обычно собирают целые плоды, а испорченные оставляют. Но это ошибка.

Есть несколько причин, по которым нужно обязательно убирать упавшие, особенно подгнившие яблоки под деревом. Об этом пишет ukr.media.

Почему нужно собирать упавшие яблоки с участка

Опавшие и разложившиеся яблоки могут нанести вред газону вокруг дерева и повредить декоративные покрытия. Кроме того, гниение фруктов создает идеальную среду для размножения грибковых инфекций, способных заражать соседние растения.

Необходимо обращать особое внимание на борьбу с паршой на яблонях, так как это заболевание представляет серьезную опасность для плодовых деревьев. А большое количество падалицы на яблоне свидетельствуют о возможных проблемах с растением.

Гниение фруктов будет привлекать назойливых насекомых в ваш сад или двор. В этот список входят не только мухи, но и пчелы, осы. Большое количество таких насекомых сделает пребывание в саду не только неприятным, но и потенциально опасным.

Ранее мы писали, что садоводы сажают возле яблони. Есть растения, которые для плодового дерева являются полезными соседями в саду.