Как потравить слизней на участке, не прибегая к агрессивной "химии": купите лишь два продукта

Справиться с вредителями на дачном участке можно без химикатов

Использование покупных препаратов от слизней в чистом виде не достигает желаемого эффекта, в первую очередь, потому что гранулы не привлекательны для слизней, и они просто не хотят их есть. Поэтому садоводам необходимо прибегать к хитростям, которые заставят слизней съесть отраву, подготовленную специально для них.

Обычное пиво или кисломолочные продукты могут стать прекрасными приманками для привлечения слизней. Как пишет cpykami, многие садоводы знают из опыта, что слизни предпочитают нефильтрованное пиво и сметану.

Чтобы привлечь слизней, можно применять разнообразные приманки. Например, старые доски станут отличным местом для паразитов. Раскладывая доски по саду, уже через несколько дней под ними можно обнаружить большое количество слизней.

Соберите слизней с поверхности досок или и поместите паразитов в большой контейнер, заполненный солью. Вскоре они погибнут.

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