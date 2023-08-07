Томаты созреют быстрее на десять дней: ловкий трюк дачников

Опытные огородники протыкают помидоры шпилькой, и вот зачем

Существует несколько способов ускорить созревание помидоров на дачном участке. Простая хитрость сделает так, что помидоры покраснеют на десять дней скорее.

Чтобы томаты поспели быстрее, опытные огородники пользуются одним лайфхаком. Об этом рассказывает "Земляк".

Для ловкого трюка дачникам понадобится один предмет – шпилька. С помощью нехитрой манипуляции слегка покрасневшие помидоры уже спустя 9-10 дней станут спелыми. Все, что требуется, сделать прокол шпилькой возле плодоножки.

Добавим, что многие дачники снимают с кустов бурые томаты, чтобы плоды дозрели уже в помещении. Однако для этого нужно обеспечить овощам теплую температуру.

Кроме того, огородники стараются разворачивать кусты с недозревшими помидорами к солнцу. Если плоды будут под солнечными лучами, дозреют мгновенно.

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