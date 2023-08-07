Понадобится всего три компонента: как сделать дома мощное дезинфицирующее средство

Его можно использовать практически на любой поверхности дома.

В разных уголках квартиры могут накапливаться бактерии, особенно на кухне и в ванной комнате, поэтому поверхности необходимо периодически обрабатывать дезинфицирующим средством. Но необязательно его покупать. Гораздо безопаснее и экономнее будет сделать его в домашних условиях.

В материале OBOZREVATEL рассказано, с помощью каких трех доступных компонентов можно сделать мощное средство, которое по эффективности точно не будет уступать "магазинному".

Как сделать дезинфицирующее средство

Возьмите флакон с распылителем, наполните его наполовину медицинским спиртом, добавьте 25 мл уксуса и 25 капель эфирного масла, которое больше всего вам нравится. Но лучше всего предпочтение отдавать маслам с антибактериальными свойствами, например, эвкалипту или что-то из цитрусовых. Таким образом спрей получится не только эффективным, но и с приятным ароматом.

Закройте бутылку, встряхните, чтобы компоненты перемешались и можно использовать средство. Такой дезинфектор подходит практически для всех поверхностей, кроме гранитных и мраморных.

Нанесите спрей на загрязненный участок, подождите 30-40 секунд и с помощью губки или тряпки уберите остатки. Уксус, входящий в состав дезинфицирующего средства, отлично растворит жир и грязь.

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