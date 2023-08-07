Сорняки исчезнут навсегда: вылейте на ни эту смесь
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Сорняки доставляют дачникам массу неудобств
Сорняки, в отличие от культурных растений, не очень прихотливы и способны выживать при любых условиях. Из-за этой особенности бороться с бурьяном на участке очень тяжело. С весны и до окончания сезона дачники выпалывают и выводят "химией" сорняки, но они продолжают расти.
Особо трудно вывести на участке осот, одуванчики и сныть. У этих растений мощная корневая система. Полностью искоренить эти сорняки поможет раствор, который можно приготовить любой дачник.
Как избавиться от сорняков на огороде
Понадобится:
- уксус — 200 миллилитров;
- жидкое мыло — 100 граммов;
- вода — 1 литр;
- соль — 100 граммов.
Все ингредиенты тщательно перемешайте и вылейте на сорняки в жаркую солнечную погоду. Затем накройте участок с сорняками плотной черной пленкой.
Спустя 2-3 дня пленку можно снимать. Сорняки будут уничтожены вплоть до кончиков корней и больше не будут мешать на участке.
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