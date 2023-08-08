Будьте настороже: двух знаков Зодиака могут подло обмануть уже в ближайшее время
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Им стоит быть очень осторожными на этой неделе
Вторая неделя августа может обернуться большими финансовыми неприятностями сразу для двух знаков Зодиака, — их могут обмануть, подставить или предать, из-за чего пострадает их материальное положение.
Этими знаками Зодиака являются Овен и Скорпион, предупреждает финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю по 13 августа включительно.
Овнам выпала перевернутая Жрица
В прямом положении это весьма неплохая карта, однако в перевернутом виде она предупреждает, что на этой неделе у Вас может случиться полоса неудач, кто-то может захотеть Вас "подсидеть", а интуиция может сильно подводить. Постарайтесь пока не принимать важных решений, велик шанс ошибиться.
Скорпионам выпала перевернутая Тройка мечей
В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вам возможно придется всерьез тревожиться из-за денег, — Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть и Вы можете потерять работу.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года.
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