Что нельзя делать с клубникой перед зимовкой: убьете будущий урожай

Перед сезоном холодов уделите внимание уходу за клубникой

Опытные дачники обрезают многие кусты на участке до того, как придет зима. Однако в случае с клубникой эта мера не является необходимой.

Нельзя обрезать листья клубники перед зимовкой, если они здоровые. Об этом рассказывает материал Ukr.media.

В конце лета садоводы начинают пересадку усов клубники, но важно уделить внимание и другим манипуляциям. От того, как вы подготовите культуру к зиме, зависит качество будущего урожая.

Нужно ли обрезать листья клубники перед началом холодов? Если у клубники здоровые листья без повреждений и заболеваний, то обрезка не нужна.

Более того, в августе вырастают листья, которые служат растению защитой в холодный период. Весной клубника начинает "подъем" с корневой системы, на состояние которой тоже влияет листва. Так, корни культуры запасают питание с помощью именно осеннего листья. Растение начинает пробуждение за 8-10 дней до того, как вырастает новая, весенняя листва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно ухаживать за клубникой в августе. Профилактические меры обеспечат шикарный урожай в следующие сезоны.