Укр

Что нельзя делать с клубникой перед зимовкой: убьете будущий урожай

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Листья клубники обрезать не нужно
Листья клубники обрезать не нужно. Фото Freepik

Перед сезоном холодов уделите внимание уходу за клубникой

Опытные дачники обрезают многие кусты на участке до того, как придет зима. Однако в случае с клубникой эта мера не является необходимой.

Нельзя обрезать листья клубники перед зимовкой, если они здоровые. Об этом рассказывает материал Ukr.media.

В конце лета садоводы начинают пересадку усов клубники, но важно уделить внимание и другим манипуляциям. От того, как вы подготовите культуру к зиме, зависит качество будущего урожая.

Нужно ли обрезать листья клубники перед началом холодов? Если у клубники здоровые листья без повреждений и заболеваний, то обрезка не нужна.

Более того, в августе вырастают листья, которые служат растению защитой в холодный период. Весной клубника начинает "подъем" с корневой системы, на состояние которой тоже влияет листва. Так, корни культуры запасают питание с помощью именно осеннего листья. Растение начинает пробуждение за 8-10 дней до того, как вырастает новая, весенняя листва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно ухаживать за клубникой в августе. Профилактические меры обеспечат шикарный урожай в следующие сезоны.

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