Вплоть до измен и разрыва: этим знакам Зодиака карты Таро пророчат проблемы в отношениях в августе

Их ждут ссоры и выяснение отношений

Последний месяц лета принесет проблемы в личной жизни сразу для трех знаков Зодиака, — у них будут возможны конфликты, ссоры, предательство и даже разрыв отношений.

Этими знаками являются Овен, Близнецы и Стрелец, говорит любовный гороскоп, составленный по картам Таро на август 2023 года.

Овнам выпал Дьявол

Это одна их худших карт в колоде, особенно при раскладе на отношения, — она говорит про страсть, которую сопровождает обман, абьюз, токсичность, манипуляции, сомнительные связи и измены.

Близнецам выпал перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает, что кто-то в Ваших отношениях может обманывать другого, манипулировать и критиковать его. Это может привести к скорому разрыву.

Стрельцам выпала перевернутая Королева мечей

В августе у Вас могут возникнуть проблемы в отношениях, Вы можете разочароваться в любви, столкнуться с изменой или другим предательством и оказаться на грани разрыва.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане по картам Таро в августе.