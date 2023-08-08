Увы: от этих знаков Зодиака отвернулась удача на этой неделе

Их ждут неприятные сюрпризы

Вторая неделя августа может ознаменоваться проблемами и несправедливостью сразу для трех знаков Зодиака.

Удача временно отвернулась от таких знаков как Весы, Водолей и Рыбы, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю до 13 августа включительно.

Весам выпала перевернутая Тройка кубков

Обычно это хорошая карта, но перевернутой она предупреждает, что удача будет играть против Вас и что-то, что Вы задумали, закончится не с тем результатом, которого Вам бы хотелось. Также кто-то может совершить подлость в отношении Вас.

Водолеям выпала перевернутая Десятка пентаклей

Обычно эта карта обещает преуспевание, но в перевернутом виде является предупреждением, что Ваше благополучие может быть под угрозой. Пока лучше не принимать важных решений, не подписывать документы и не вкладывать деньги.

Рыбам выпало перевернутое Правосудие

На этой неделе удача играет против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. Лучше пока постарайтесь не впутываться в конфликты и ничего никому не доказывать, — итог Вам не понравится.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца месяца.