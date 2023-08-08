Улучшает почву и отпугивает паразитов: какое растение пригодится на дачном участке

Высадите горчицу на огороде или в саду, вы будете приятно удивлены эффектом

Решить проблему с вредителями на дачном участке можно без химикатов. В этом поможет одно растение, которое, к тому же, благоприятно скажется на состоянии почвы.

Опытные дачники используют не только горчичный порошок, а и саму горчицу в своих целях. Об этом рассказывает "Земляк".

Рекомендуется высаживать горчицу на участках с картофелем, помидорами и перцами. Растение улучшит почву, сделав ее мягкой. Кроме того, горчица поможет справиться с вредителями, включая медведку, щелкунов и слизней, а в теплице отпугнет всех насекомых, поедающих листья.

Самый простой способ – использовать горчицу в качестве сидерата. Белую горчицу высаживают после сбора урожая. Культура переживет перекапывание осенью и зимние морозы. Весной просто скосите растение и снова перекопайте землю.

Второй вариант применение горчицы – самодельный раствор против насекомых-вредителей. Для этого используйте соотношение 50 г на 5 л воды. Спустя три дня настой будет готов. К жидкости добавляют еще 5 л чистой воды и около 100 г хозяйственного мыла. Полученным средством опрыскивают растения.

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