Таких сразу пять: какие знаки Зодиака могут потерять деньги на этой неделе

Придется затянуть пояса

Во вторую неделю августа 2023 года многие могут столкнуться с провальными проектами, материальными затруднениями и финансовыми проблемами.

Это касается таких знаков Зодиака как Рак, Лев, Весы, Скорпион и Стрелец, говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю по 13 августа включительно.

Ракам выпала перевернутая Семерка жезлов

Вы не сможете правильно организовать свою работу и отстоять точку зрения, что может принести проблемы и неудачи. Подумайте, какие выводы можно сделать из сложившейся ситуации.

Львам выпала Десятка мечей

Эта карта предупреждает про разорение, депрессию, крушение планов, проблемы с деньгами, проигранные споры. Но не сильно расстраивайтесь, поскольку также она обещает скорый конец черной полосы после этого. Ведь самая темная ночь перед рассветом, помните?

Весам выпал Отшельник

Отшельник выше мирских благ (в числе которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Скорпионам выпала перевернутая Тройка мечей

На этой неделе Вам придется тревожиться из-за денег, и не зря, — Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть, и Вы можете потерять работу.

Стрельцам выпала перевернутая Семерка пентаклей

В ближайшие дни у Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Лучше постарайтесь избегать пока рисков и авантюр, чтобы случайно не усугубить ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца августа по картам Таро.