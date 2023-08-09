Так делает каждый второй: распространенная ошибка, из-за которой холодец получается мутным и невкусным

Сварить прозрачный студень несложно, однако следует знать некоторые нюансы

Вкусный студень, наряду с сочными голубцами, для многих является продуктом, который готовится исключительно на застолье. Реже, но бывает, что его готовят как ежедневную еду. Выше ценится студень, который получается и вкусным, и прозрачным.

Но часто только опытные кулинары знают, как приготовить студень, чтобы он не был мутным. Подробности рассказали на ProstoWay.

В случае с студнем его прозрачность зависит от многих факторов. Прежде всего нужно правильно выбрать мясо, а также правильно его обработать перед началом приготовления. Чаще студень готовят из свинины или говядины, иногда добавляют птицу. Для лучшего желивания выбирают части с кожей и хрящами – в них много коллагена.

Как приготовить прозрачный бульон для холодца?

Мясо, выбранное для холодца, следует предварительно замочить на несколько часов. Затем его нужно тщательно промыть и поскребать части, на которых есть кожа.

Потом мясо ставим варить. После закипания сливаем воду, промываем кастрюлю под проточной водой. Затем наливаем чистую воду и томим мясо 5-6 часов в медленном огне.

Овощную составляющую бульона – лук, морковь и корень сельдерея добавляют в конце варки. Молодец варят с ними еще около часа. За 30 минут до конца варки следует добавить специи. Они должны быть целыми кусочками, а не молотыми.

После окончания варки бульон несколько раз процеживаем через марлю. Только после этого можно заливать.

Если бульон помутнел, в воду можно добавить смесь из 0,5 стакана холодной воды и двух взбитых белков. Также мутность уберет кусочек льда и лимонная кислота. Мы делились простым методом проверки масла на качество.