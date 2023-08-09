Так делает каждый второй: распространенная ошибка, из-за которой холодец получается мутным и невкусным
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Сварить прозрачный студень несложно, однако следует знать некоторые нюансы
Вкусный студень, наряду с сочными голубцами, для многих является продуктом, который готовится исключительно на застолье. Реже, но бывает, что его готовят как ежедневную еду. Выше ценится студень, который получается и вкусным, и прозрачным.
Но часто только опытные кулинары знают, как приготовить студень, чтобы он не был мутным. Подробности рассказали на ProstoWay.
В случае с студнем его прозрачность зависит от многих факторов. Прежде всего нужно правильно выбрать мясо, а также правильно его обработать перед началом приготовления. Чаще студень готовят из свинины или говядины, иногда добавляют птицу. Для лучшего желивания выбирают части с кожей и хрящами – в них много коллагена.
Как приготовить прозрачный бульон для холодца?
Мясо, выбранное для холодца, следует предварительно замочить на несколько часов. Затем его нужно тщательно промыть и поскребать части, на которых есть кожа.
Потом мясо ставим варить. После закипания сливаем воду, промываем кастрюлю под проточной водой. Затем наливаем чистую воду и томим мясо 5-6 часов в медленном огне.
Овощную составляющую бульона – лук, морковь и корень сельдерея добавляют в конце варки. Молодец варят с ними еще около часа. За 30 минут до конца варки следует добавить специи. Они должны быть целыми кусочками, а не молотыми.
После окончания варки бульон несколько раз процеживаем через марлю. Только после этого можно заливать.
Если бульон помутнел, в воду можно добавить смесь из 0,5 стакана холодной воды и двух взбитых белков. Также мутность уберет кусочек льда и лимонная кислота. Мы делились простым методом проверки масла на качество.