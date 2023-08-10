Что не нужно делать с листьями клубники в августе: готовимся к заморозкам

Листья, не повреждены болезнями, обрезать не нужно

Завершение лета и наступление осени означают не только правильный полив клубники, но также время для пересадки усов и заботу о ней. Все действия, которые вы осуществите в августе, будут направлены на обеспечение успешной зимовки растений и подготовку к будущему урожаю в следующем году.

Некоторые люди начинают в этот период удалять с клубники листву. Но стоит ли это делать? Если листья на растениях здоровы, то их обрезание не является необходимостью, пишет ukr.media.

Почему не стоит удалять листья клубники на осень

Это особенно важно в этом месяце, когда новые листья начинают расти и защищать растение перед наступлением зимы. Для того чтобы клубника хорошо подготовилось к зиме, листья должны оставаться на нем до начала снегопадов.

Весной растение пробуждается, начиная с корневой системы, состояние которой зависит от присутствия листвы. Осенние листья позволяют корням запастись питанием, и весной куст начнет пробуждаться за 8-10 дней до появления новых листьев. Поэтому листья, не повреждены болезнями, обрезать не нужно.

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