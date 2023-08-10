Получите гору огромных томатов: какими самодельными растворами поливать растение

Опытные дачники поливают томаты не просто водой

Без правильных удобрений невозможно получить большой урожай томатов. Помидоры нуждаются в подкормках на всех этапах роста.

Чтобы увеличить плодоношение и вырастить огромные плоды, помидоры поливают двумя самодельными средствами. Об этом пишет "Земляк".

Первый вариант обработки томатов для повышения урожайности требует одного ключевого ингредиента – борной кислоты. Огородникам нужно смешать 5 г борной кислоты с 10 л воды. Полученным раствором поливайте культуру. Такая подкормка увеличит размер плодов.

Второе удобрение, необходимое томатам, потребует другого аптечного препарата. Речь идет о йоде, который тоже благоприятно отразится на развитии растения и поможет получить урожай здоровых и огромных овощей. Для этого просто разведите 1 каплю йода в 3 л воды, а затем поливайте этой смесью помидоры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего помидоры могут почернеть. Опытные дачники пользуются проверенными средствами против фитофторы – распространенной инфекции, атакующей томаты. А еще мы писали, как с помощью необычного трюка огородники ускоряют созревание помидоров прямо на грядках.