Готовьтесь к свадьбе или пополнению: этих знаков Зодиака скоро ждут большие перемены в личной жизни
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После всех испытаний они наконец будут счастливы
Август в 2023 году сразу двум знакам Зодиака может принести серьезные, но положительные перемены в личной жизни, — среди прочего, их может ждать расширение семьи, предложение или беременность.
Этими знаками являются Рак и Рыбы, говорит любовный гороскоп по картам Таро, составленный на последний месяц лета.
Ракам выпало Солнце
Это одна из самых позитивных карт в колоде, и в любовном раскладе она обещает, что после всех кризисов, неудач и поражений Вы наконец сможете возродиться, начать новый, более счастливый этап в жизни. Среди прочего, Солнце может говорить и о будущем счастливом браке.
Рыбам выпал Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Возможно, в Вашей личной жизни был кризисный период, однако августе все может резко измениться. Конфликты получится решить, страсть вернется и чувства вспыхнут с новой силой. Кроме того, месяц может принести Вам и пополнение в семье.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца года.