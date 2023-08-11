Как понять, что картофель пора выкапывать: листья дадут "сигнал"

Если начать копать картофель рано, то вкусных плодов не получите

Ближе к осени дачники начинают сезон сбора урожая. Важная задача – выкопать картофель, делать это нужно правильно.

Понять, что картофель готов к выкапыванию, очень просто. В этом поможет простой совет опытных огородников, пишет издание "Зелена садиба".

Когда выкапывают картофель

На выращивание картофеля уходит от 2,5 до 4 месяцев. Определить "готовность" грядок помогут листья. Если листья картофеля пожелтели и завяли: растение дает сигнал, что тратит энергию на формирование клубней. В это время листва высыхает, а стебли склоняются к земле.

Кроме того, дачники могут провести небольшой тест, чтобы убедиться в сформированных корнеплодах. Для этого проверьте несколько растений. Если вы легко чувствуете клубни под землей, то смело начинайте "раскопки".

Рекомендуется выкапывать картофель в сухую погоду, чтобы потом, когда овощи будут храниться, они не заплесневели. Используйте для сбора вила или лопату, выкапывая растение на глубину около 15 см.

Ранее "Телеграф" рассказывал, урожай каких овощей собирают в августе. Огородники должны уделить внимание огурцам, кабачкам, свекле и чесноку, иначе есть риск перезревания.