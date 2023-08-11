Одна таблетка спасет цветы от лишней влаги: что нужно положить в горшок

Переувлажнение может привести к гибели цветов

При уходе за комнатными растениями иногда возникает проблема с избытком влаги в горшках. Несмотря на то что некоторые растения помогают избавиться от плесени дома, сама земля в горшке может "зацвести". Если вовремя не избавиться от чрезмерно влаги и плесени, у растения могут загнить корни и оно погибнет. К счастью, есть недорогое аптечное средство, которое не только избавит от лишней влаги, но и сделает цветы более здоровыми.

Для достижения идеального водного баланса некоторые цветоводы используют активированный уголь, пишет "Вона". Если почва растения покрыта слоем плесени, самое время применить это средство.

Использовать активированный уголь очень просто. Пару таблеток нужно поломать на кусочки или растолочь в порошок, высыпать в горшок и немного присыпать землей.

Антисептические свойства активированного угля и его способность поглощать влагу сдержат развитие плесени. Если измельченный активированный уголь добавить в почву при пересадке цветка, он будет защищен от появления корневой гнили.

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