Урожай перцев вырастет в разы: каким самодельным средством удобрить растение

Подкормку для перцев легко приготовить своими руками

Вырастить хороший урожай сладкого перца невозможно без внесения полезных удобрений. Опытные дачники обходятся без магазинных препаратов, а готовят подкормку из подручных продуктов.

Чтобы выросло больше здоровых и вкусных перцев, удобряйте растение самодельным настоем. Об этом рассказывает материал "Земляка".

Болгарский перец – довольно простое в уходе растение на дачном участке. Как и другие культуры овощу требуются различные элементы, в том числе калий. Альтернативой калийных средствам из магазина станет раствор на основе золы, который огородники легко приготовят своими руками.

Удобрение для сладкого перца

Чтобы получить эффективное средство для подкормки перцев, вам понадобится зола и вода. Используется соотношение 150 мл стакана золы и 10 л воды. Смешайте ингредиенты и оставьте на сутки, чтобы сделать настой.

Полученным раствором поливайте грядки с перцами: овощ вырастет здоровым, вкусным, крепким, а урожайность повысится в несколько раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опрыскивать перцы, если заметили пожелтение листьев. Опытные дачники знают проверенный метод, который спасет урожай.