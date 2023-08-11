Гороскоп Таро на неделю: Овнов ждет большая удача, а Стрельцов, - перемены к лучшему

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Третья неделя августа в 2023 году не обойдется без неприятных сюрпризов, однако многим принесет удачу и силы достигать целей.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 14 по 20 августа 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Телец — перевернутое Колесо Фортуны

В ближайшее время у Вас может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Близнецы — Семерка кубков

В третью неделю августа Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Рак — перевернутая Четверка пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что на следующей неделе Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Лев — перевернутая Пятерка жезлов

Вскоре Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Дева — перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Весы — Влюбленные

Скоро Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Скорпион — Семерка пентаклей

Эта карта указывает на то, что Вы недовольны тем, что имеете. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Стрелец — перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Козерог — Император

На следующей неделе Вы можете реализоваться и хорошо показать себя в какой-то из сфер жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Водолей — перевернутая Королева жезлов

В ближайшее время Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Рыбы — перевернутая Шестерка кубков

На следующей неделе Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.