Не дайте инфекциям пережить зиму: чем нужно обработать почву в конце сезона

Можно купить готовое средство, но будет дешевле его приготовить самостоятельно из недорогих компонентов

В финальный период сезона необходимо проводить дезинфекцию почвы, чтобы максимально исключить наличие инфекций — будто мучнистая роса или фитофторозная инфекция.

Как пишет cpykami, споровая масса легко перезимовывает, и вредные микроорганизмы становятся вызовом для садоводов и огородников в последующем году. Тем не менее существует простой и эффективный способ дезинфицировать верхние слои почвы, чтобы будущие посевы прорастали без проблем и давали обильные, здоровые урожаи.

Чем обеззаразить почву

Наилучшим вариантом будет приготовить или приобрести уже готовую надуксусную кислоту.

Для приготовления раствора нужно взять 1 литр 9% уксуса и 200 мл 3% аптечной перекиси водорода. Смешайте эти два компонента в подходящей ёмкости, плотно закройте и оставьте на неделю (но не более 10 дней) в темном месте. По истечении времени возьмите стакан приготовленной вами надуксусной кислоты и добавьте его в ведро с водой. Полученным раствором обработайте почву, поверхность теплицы, а также стволы и ветви растений (главное, чтобы они были лишены листьев).

Этот состав можно использовать для полива почвы как в теплице, так и на грядках. Простая обработка таким средством положительно воздействует на почву, способствуя устранению избытка инфекций.

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