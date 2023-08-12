Эти знаки Зодиака могут разбогатеть уже до конца лета

На некоторых деньги могут свалиться просто с неба

Последний месяц лета принесет массу возможностей улучшить свое материальное положение сразу для трех знаков Зодиака.

Речь идет про Львов, Весов и Скорпионов, говорит финансовый гороскоп по картам Таро, составленный на август 2023 года.

Львам выпало Колесо Фортуны

В ближайшее время Вы можете получить счастливый билет в лучшую жизнь, — возможно, подвернется какая-то хорошая возможность или случится еще что-то хорошее, что резко улучшит Ваше финансовое положение и со стороны может показаться чистым везением.

Весам выпал Суд

У Вас до конца лета может резко измениться финансовая ситуация, скорее всего в лучшую сторону. Вас могут повысить на работе, а начатое дело может успешно закончиться. Также карта может указывать на скорый переезд.

Скорпионам выпал Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако помните, что успех нужно заслужить, и нечестные методы Вам счастья не принесут.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в денежном плане до конца года по картам Таро.