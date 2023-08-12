Луковая муха исчезнет без следа: как побороть опасного вредителя

Небольшое насекомое способно уничтожить весь урожай

Все усилия огородника, которые он прилагал для выращивания овощей, может обнулить луковая муха. Этот вредитель имеет скромные размеры, но приносит огромный вред и уничтожает урожаи лука и чеснока.

Признаки поражения луковой мухой

Визуально заметить вредителя очень сложно, потому что яйца и личинки луковой мухи очень маленькие. К тому же они находятся под землей. Поэтому нужно ориентироваться на состояние самого растения.

Явные признаки поражения вредителем — перья лука перестали расти, пожелтели, а стрелы усыхают, появился гнилой запах.

Потрясающего эффекта в борьбе с луковой мухой поможет достичь один из самых дешевых продуктов из кухни — соль.

Как приготовить раствор от луковой мухи

В 10 литрах воды нужно развести 30 грамм обычной поваренной соли, а после добавить столько же йодированной. Также нужно добавить в раствор столовую ложку нашатырного спирта.

Компоненты нужно тщательно перемешать и начинать обработку растений. Раствор от луковой мухи вносят под корень. Через три недели обработку лука и чеснока от вредителей нужно повторить, но уже солевым раствором без добавления нашатырного спирта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно подкормить лук в конце сезона перед уборкой урожая.