Возлюбленная Остапчука после скандала с "небритыми девушками" блеснула обнаженной грудью: пикантные фото
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Девушка позировала у зеркала в одном полотенце
Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с возлюбленной Екатериной Полтавской посетили испанскую Валенсию, а также на фоне скандала с "небритыми девушками" не упустили возможности похвастаться пикантными кадрами.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимки, на которых позирует перед зеркалом в одном полотенце, прикрыв обнаженную грудь руками. Она сообщила подписчикам, что сегодня с Владимиром они возвращаются в Украину.
На второй фотографии Екатерина Полтавская снова стоит возле зеркала, только на заднем фоне видно телеведущего Владимира Остапчука в одном полотенце. "Бреется. Голая" — подписала кадр девушка.
Володимир Остапчук также поделился фрагментов видео Катерины у себя в Insta-storis указав на, что она выглядит на "100 из 10", сделав отсылку к недавнему скандалу, который возник вокруг него, Позитива и блогера Богдана Буше из-за слов о "небритых девушках". Знаменитости заявили, что, по их мнению, девушка не может выглядеть на "10 из 10", если она не бреется.
"Телеграф" писал ранее, что Остапчук попытался оправдаться за оскорбительное заявление в адрес девушек, подчеркнув, что лишь выразил собственное мнение и личные предпочтения, но вокруг его новой публикации возникла новая волна хейта. На слова шоумена, что девушка "должна быть везде выбрита" отреагировала телеведущая Маша Ефросинина и победительница 12 сезона реалити "Холостяк" Екатерина Лозовицкая.