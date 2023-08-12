Возлюбленная Остапчука после скандала с "небритыми девушками" блеснула обнаженной грудью: пикантные фото

Девушка позировала у зеркала в одном полотенце

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с возлюбленной Екатериной Полтавской посетили испанскую Валенсию, а также на фоне скандала с "небритыми девушками" не упустили возможности похвастаться пикантными кадрами.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимки, на которых позирует перед зеркалом в одном полотенце, прикрыв обнаженную грудь руками. Она сообщила подписчикам, что сегодня с Владимиром они возвращаются в Украину.

Катерина Полтавская показалась обнаженной

На второй фотографии Екатерина Полтавская снова стоит возле зеркала, только на заднем фоне видно телеведущего Владимира Остапчука в одном полотенце. "Бреется. Голая" — подписала кадр девушка.

Катерина Полтавская блеснула обнаженной грудью

Володимир Остапчук также поделился фрагментов видео Катерины у себя в Insta-storis указав на, что она выглядит на "100 из 10", сделав отсылку к недавнему скандалу, который возник вокруг него, Позитива и блогера Богдана Буше из-за слов о "небритых девушках". Знаменитости заявили, что, по их мнению, девушка не может выглядеть на "10 из 10", если она не бреется.

Катерина Полтавская позирует обнаженной

"Телеграф" писал ранее, что Остапчук попытался оправдаться за оскорбительное заявление в адрес девушек, подчеркнув, что лишь выразил собственное мнение и личные предпочтения, но вокруг его новой публикации возникла новая волна хейта. На слова шоумена, что девушка "должна быть везде выбрита" отреагировала телеведущая Маша Ефросинина и победительница 12 сезона реалити "Холостяк" Екатерина Лозовицкая.