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Праздник 13 августа: что делать в Евдокимов день, чтобы был достаток и благополучие

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Это последний день перед началом Успенского поста
Это последний день перед началом Успенского поста. Фото Freepik

Нужно остерегаться выяснений отношения в доме и отправляться в дальнюю дорогу

Воскресенье, 13 августа, в православной христианской традиции по церковному календарю представляет собой время, когда верующие отмечают память о праведном Евдокиме Каппадокийском, который жил в IX веке. Этот день также известен как Евдокимов день в народном календаре.

В честь Евдокимова дня, который считался своего рода праздником молодежи, юноши и девушки старались весело провести время. Они устраивали хороводы, пели песни и флиртовали друг с другом. Парни искали себе невест, а девушки — женихов.

После дня Евдокима наступает Успенский пост, который будет длиться с 14 по 27 августа. 13 августа считается последним днем перед постом, когда разрешена мясная пища.

13 августа необходимо поддерживать своих близких и обеспечивать им помощь. Таким образом, вы создадите условия для привлечения удачи и благополучия в свою жизнь.

Что нельзя делать 13 августа

  • Ссориться, ругаться, выяснять отношения — может нарушить душевное равновесие семьи и привести к несчастиям.
  • Демонстрировать свою внешность, физическую силу и материальное благополучие — к проблемам и неудачам.
  • Отправляться в дальнюю дорогу — такой путь может привести к несчастью.

Ранее "Телеграф" писал, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.

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#Традиции #Праздники #Запреты