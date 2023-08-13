Морковь и свекла будут расти как на дрожжах: две подкормки, о которых захотят узнать соседи

Использовать эти средства для полива рекомендуется 1 раз в неделю

Выращивая свеклу и морковь, каждый огородник стремится получить не только большие, но и вкусные корнеплоды. Получить отличный урожай с вкусными плодами при выращивании корнеплодных культур довольно легко.

Необходимо лишь провести две бюджетные, однако весьма эффективные подкормки в августе. Первая подкормка повлияет на размер корнеплодов, тогда как вторая окажет положительное воздействие на вкусовые характеристики плодов, придавая свекле и моркови более выраженную сладость, пишет cpykami.

1 подкормка

Основной составляющей при подкормке, способствующей разрастанию крупных клубней, является монокалий фосфат в дозировке 1 столовой ложки на 10 литров воды. Рекомендуется усилить подкормку с добавлением 1 столовой ложки гумата калия. Эту смесь следует использовать для полива один раз в неделю.

2 подкормка

Для улучшения вкуса корнеплодов нужно использовать подкормку, содержащую магний. Прекрасно подходит калимаг. Для приготовления смеси следует в 10 л воды растворить 1 ст. л. препарата. Как и в предыдущем случае подкормки, смесь следует использовать для полива один раз в неделю.

Ранее мы писали, чем в августе подкормить репчатый лук. Основная подкормка на финальном этапе выращивания.