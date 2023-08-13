Время перемен: жизнь трех знаков Зодиака может скоро очень сильно измениться
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Откройтесь навстречу новому будущему
Третья неделя августа в 2023 году может принести головокружительные перемены в жизнь троих знаков Зодиака, — при этом скорее всего они будут к лучшему.
Этими знаками являются Дева, Стрелец и Рыбы, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 14 по 20 августа включительно.
Девам выпал перевернутый Суд
В этом положении карта говорит, что перемены в Вашей жизни давно назрели, однако Вы по каким-то причинам не даете им произойти. Попробуйте взглянуть на свою жизнь со стороны, — может быть, что-то все же стоит изменить? Это будет Вам на пользу.
Стрельцам выпала перевернутая Башня
В прямом положении эта карта предрекает тяжелые и болезненные перемены, однако перевернутой говорит, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.
Рыбам выпала перевернутая Шестерка кубков
На следующей неделе Вас тоже ждут серьезные перемены, — отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и откройтесь своему будущему.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане на следующей неделе.