Время перемен: жизнь трех знаков Зодиака может скоро очень сильно измениться

Откройтесь навстречу новому будущему

Третья неделя августа в 2023 году может принести головокружительные перемены в жизнь троих знаков Зодиака, — при этом скорее всего они будут к лучшему.

Этими знаками являются Дева, Стрелец и Рыбы, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 14 по 20 августа включительно.

Девам выпал перевернутый Суд

В этом положении карта говорит, что перемены в Вашей жизни давно назрели, однако Вы по каким-то причинам не даете им произойти. Попробуйте взглянуть на свою жизнь со стороны, — может быть, что-то все же стоит изменить? Это будет Вам на пользу.

Стрельцам выпала перевернутая Башня

В прямом положении эта карта предрекает тяжелые и болезненные перемены, однако перевернутой говорит, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Рыбам выпала перевернутая Шестерка кубков

На следующей неделе Вас тоже ждут серьезные перемены, — отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и откройтесь своему будущему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане на следующей неделе.