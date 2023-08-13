Что нужно сделать с розами, когда они отцвели: уловка опытных дачников

Не забудьте обрезать розы, сделать это очень просто

Уход за розами требует от садоводов немалых усилий. Нужно не только защитить растение от насекомых-вредителей, а и провести обрезку после того, как цветы завяли.

Что нужно сделать с розами после цветения? Обрезать цветы, советует Телеграм-канал "Садівник".

Так, обрезка роз – обязательный этап в выращивании этой культуры. Увядшие цветы портят внешний вид растения, а еще не дают расти новым бутонам.

Как обрезать розы

Каждый сорт требует определенного метода. Но если вы не знаете, какие у вас розы, то с помощью одного универсального совета сможете осуществить обрезку быстро и просто. Итак, как только роза отцветет — обрезайте побег над четвертым листом. Для этого отчитайте сверху три листочка и удалите их вместе с цветком.

Стоит добавить, что такой способ подходит для всех роз, кроме плетистых. В последнем случае цветоводам нужно удалить только цветы.

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