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Что нельзя делать в Успенский пост: дата и важные запреты

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Начался Успенский пост
Начался Успенский пост. Фото Freepik

В Успенский пост верующие соблюдают строгую диету

Во вторник, 14 августа 2023 года начинается Успенский пост, который длится две недели и заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Также в народе этот пост называют "спасовкой", его начало совпадает с Первым Спасом (Медовым).

Успенский пост посвящен Деве Марии. С 14 по 27 августа христиане соблюдают ряд ограничений, подробнее о главных запретах читайте в материале "Телеграф".

Что нельзя есть в Успенский пост

Дата Успенского поста – 14-27 августа. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. Единственное ослабление в питании предусмотрено в день Преображения Господнего, которое отмечается 19 августа. Тогда верующим позволяют есть рыбу и пить вино.

Календарь питания на Успенский пост:

  • Понедельник, среда и пятница – разрешается употреблять хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед;
  • Вторник и четверг – добавляются горячие блюда, приготовленные без масла;
  • Суббота и воскресенье – горячую еду разрешено готовить с маслом, также допускается употребление вина.

Стоит отметить, что церковь не считает Успенский пост обычной диетой. Главное, к чему призывают парафиян священники в это время, это обращение к богу и познание духовных истин. Часто верующие в этот период приходят в храм покаяться и помолиться.

Что нельзя делать во время Успенского поста

Кроме ограничений в питании многие верующие с 14 по 27 августа придерживаются и других. Запреты Успенского поста:

  • Нельзя есть молочные продукты, мясо, яйца и рыбу.
  • Запрещено пить алкоголь и курить.
  • Не стоит поддаваться лени и бездельничать.
  • Отказ от интимных отношений.
  • Ограничиваются громкие гулянья.
  • Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
  • Нельзя ссориться.
  • Не проводятся венчания.
  • Отказ от поездок и путешествий, кроме паломнических.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других церковных праздниках, которые отмечают украинцы в августе. Для удобства воспользуйтесь нашим календарем на месяц.

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