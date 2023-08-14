Что нельзя делать в Успенский пост: дата и важные запреты

В Успенский пост верующие соблюдают строгую диету

Во вторник, 14 августа 2023 года начинается Успенский пост, который длится две недели и заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Также в народе этот пост называют "спасовкой", его начало совпадает с Первым Спасом (Медовым).

Успенский пост посвящен Деве Марии. С 14 по 27 августа христиане соблюдают ряд ограничений, подробнее о главных запретах читайте в материале "Телеграф".

Что нельзя есть в Успенский пост

Дата Успенского поста – 14-27 августа. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. Единственное ослабление в питании предусмотрено в день Преображения Господнего, которое отмечается 19 августа. Тогда верующим позволяют есть рыбу и пить вино.

Календарь питания на Успенский пост:

Понедельник, среда и пятница – разрешается употреблять хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед;

Вторник и четверг – добавляются горячие блюда, приготовленные без масла;

Суббота и воскресенье – горячую еду разрешено готовить с маслом, также допускается употребление вина.

Стоит отметить, что церковь не считает Успенский пост обычной диетой. Главное, к чему призывают парафиян священники в это время, это обращение к богу и познание духовных истин. Часто верующие в этот период приходят в храм покаяться и помолиться.

Что нельзя делать во время Успенского поста

Кроме ограничений в питании многие верующие с 14 по 27 августа придерживаются и других. Запреты Успенского поста:

Нельзя есть молочные продукты, мясо, яйца и рыбу.

Запрещено пить алкоголь и курить.

Не стоит поддаваться лени и бездельничать.

Отказ от интимных отношений.

Ограничиваются громкие гулянья.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя ссориться.

Не проводятся венчания.

Отказ от поездок и путешествий, кроме паломнических.

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