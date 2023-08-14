Медовый Спас 2023: что нельзя делать в этот день, чтобы не покусали пчелы

Медовый Спас — веселый праздник, но не стоит отмечать его слишком шумно

В последнем месяце лета православные верующие и греко-католики отмечают несколько важных церковных праздников, и одним из них является Медовый Спас, он же Маковей. Этот праздник приходится на начало Успенского поста, который практически сравним по строгости с Великим постом.

Медовый Спас отмечается каждый год 14 августа, и эта дата остается неизменной. В текущем 2023 году этот праздник приходит на понедельник. Он является первым из трех августовских Спасов. За ним будут следовать Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).

К 14 августа обычно успевал созревать мак. Из-за этого праздник Медового Спаса также называют Маковеем. В это время наши предки аккуратно собирали мак и использовали для приготовления постных блинов с начинкой. Молодежь устраивала гулянья. Девушки щедро посыпали юношей маковыми зернами, шутливо щипали и дразнили их, подпевая веселые песни.

Что нельзя делать на Медовый Спас 14 августа

Поскольку Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, верующим стоит воздержаться от употребления мяса, молока, жирной пищи и алкоголя. Громкие праздничные гуляния не подходят, но пригласить близких и друзей на семейный тихий ужин совершенно допустимо. Также не стоит:

ссориться, ругаться, желать зла другим людям;

купаться — можно утонуть или заболеть;

отмечать праздник слишком шумно — к горю и слезам. Кроме того, это и бытовой запрет: пчелы не выносят громких звуков, из-за чего те могут покусать человека, который находится рядом.

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