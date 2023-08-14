Укр

Медовый Спас 2023: что нельзя делать в этот день, чтобы не покусали пчелы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
На Медовый Спас выпадает Успенский пост
На Медовый Спас выпадает Успенский пост. Фото Freepik

Медовый Спас — веселый праздник, но не стоит отмечать его слишком шумно

В последнем месяце лета православные верующие и греко-католики отмечают несколько важных церковных праздников, и одним из них является Медовый Спас, он же Маковей. Этот праздник приходится на начало Успенского поста, который практически сравним по строгости с Великим постом.

Медовый Спас отмечается каждый год 14 августа, и эта дата остается неизменной. В текущем 2023 году этот праздник приходит на понедельник. Он является первым из трех августовских Спасов. За ним будут следовать Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).

К 14 августа обычно успевал созревать мак. Из-за этого праздник Медового Спаса также называют Маковеем. В это время наши предки аккуратно собирали мак и использовали для приготовления постных блинов с начинкой. Молодежь устраивала гулянья. Девушки щедро посыпали юношей маковыми зернами, шутливо щипали и дразнили их, подпевая веселые песни.

Что нельзя делать на Медовый Спас 14 августа

Поскольку Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, верующим стоит воздержаться от употребления мяса, молока, жирной пищи и алкоголя. Громкие праздничные гуляния не подходят, но пригласить близких и друзей на семейный тихий ужин совершенно допустимо. Также не стоит:

  • ссориться, ругаться, желать зла другим людям;
  • купаться — можно утонуть или заболеть;
  • отмечать праздник слишком шумно — к горю и слезам. Кроме того, это и бытовой запрет: пчелы не выносят громких звуков, из-за чего те могут покусать человека, который находится рядом.

Ранее мы рассказывали, какие продукты нужно освятить в храме на Медовый Спас. С этих ингредиентов можно приготовить много вкусных блюд.

Теги:
#Медовый Спас #Традиции #Маковей #Праздники #Запреты