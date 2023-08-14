Таких всего два: эти знаки Зодиака могут выиграть счастливый билет на этой неделе

Для них наступило очень удачливое время

Третья неделя августа в 2023 году принесет море везения, счастья и позитивного настроения для двух знаков Зодиака, — у них будут отлично идти и дела, и личная жизнь.

Этими знаками являются Овен и Козерог, говорит гороскоп, составленный по картам Таро на неделю с 14 по 20 августа.

Овнам выпала Шестерка жезлов

Второе название этой карты, — "Владыка триумфа", и она прогнозирует для Вас удачу, выигрыш, отличные результаты в работе и финансовые успехи в ближайшую неделю.

Козерогам выпал Император

Императоры не бедствуют и не скучают. Эта карта говорит, что в течение недели Вы можете реализоваться и хорошо показать себя в какой-то из сфер жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца лета по картам Таро.

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