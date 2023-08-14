Успейте подкормить этим раствором перец в августе: урожай некуда будет складывать

Не забудьте об удобрениях, без них перец будет расти плохо

Роскошный урожай перцев возможен лишь в том случае, если растение получает необходимые питательные вещества. С помощью подкормок вы точно обеспечите ими овощ.

Перец нуждается в удобрениях и в августе, пишет "Земляк". Приготовить подкормку легко своими руками.

Так, в августе для роста перцу требуется кальций, калий и другие микроэлементы. Тогда как азотные средства в это время противопоказаны и могут загубить урожай. Опытные дачники не спешат в магазин за готовыми препаратами для удобрения культуры, ведь есть эффективная самодельная альтернатива.

Как приготовить удобрение для перца? Вам понадобятся древесный пепел (2 ст. ложки), гумат калия и вода (10 л). Перемешайте все ингредиенты. Полученным раствором поливайте грядки с перцами. Одному кусту будет достаточно 0,5-1 л приготовленной жидкой подкормки.

Кроме того, дачникам рекомендуется удобрять перцы после сбора первого урожая. Так завязи, которые еще развиваются, быстро вырастут и дадут новые плоды. Также помните о поливе: он очень важен в период плодоношения культуры.

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