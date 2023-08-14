Когда сажать тюльпаны осенью и как выбрать место: советы опытных цветоводов

Для тюльпанов, как и для других луковичных, есть оптимальные сроки посадки

Тюльпаны — великолепные и нежные цветы, которые символизируют весеннее обновление. Их нежные лепестки, окрашенные в разнообразные оттенки — от нежно-розовых и даже пастельных цветов до ярко-красных и фиолетовых — создают впечатление живых художественных палитр, разгорающихся в садах, на клумбах и грядках во время весеннего расцвета. Чтобы они радовали глаз не один год, полезно знать, как ухаживать за тюльпанами и после цветения.

А канал "Сучасна Дача" посоветовал, когда и как сажать тюльпаны под зиму. Для этих цветов, как и для других луковичных, существуют свои оптимальные периоды посадки.

Когда сажать тюльпаны осенью

Сроки посадки луковичных:

Нарциссы, крокусы, гиацинты и фрезии (в теплых регионах) – конец августа – конец сентября. Лилии, декоративный лук (аллиум) – сентябрь-октябрь. Тюльпаны, чеснок под зиму – октябрь или ноябрь, в зависимости от региона. Гладиолусы, эукомис, лиатрис, фрезии – ранняя весна. Нерине, колхикум (Colchicum) – с мая по август.

Как выбрать место для посадки тюльпанов и других луковичных

Выбирать место посадки луковичных следует с учетом сезона их цветения. Также важно учесть и то, в какой период вегетации соседних растений происходит их цветение.

Тюльпаны и другие весенние луковичные цветут одними из первых в саду. В начале лета на месте их посадки остаются либо увядающие некрасивые желтые листья, либо голые участки почвы.

Поэтому лучше размещать тюльпаны и другие весенние луковичные среди раскидистых многолетников, но лучше не сажать тюльпаны рядом с розами. Несмотря на то, что их период цветения не совпадает, розам соседство тюльпанов может навредить.