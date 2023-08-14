Четырем знакам Зодиака эта неделя принесет массу проблем
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Проблемы могут появиться на ровном месте
Третья неделя августа сразу для четырех знаков Зодиака ознаменуется возникновением проблем, конфликтов, денежными затруднениями и прочими неприятностями.
Этими знаками являются Телец, Близнецы, Рак и Водолей, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 14 по 20 августа.
Тельцам выпало перевернутое Колесо Фортуны
В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время у Вас может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.
Близнецам выпала Семерка кубков
Эта карта иллюзий и ошибок, совершенных под их влиянием. Лучше пока отложите важные дела и принятие решений.
Ракам выпала перевернутая Четверка пентаклей
В ближайшие дни Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Будьте осторожны, проблемы может вызвать Ваша беспечность.
Водолеям выпала перевернутая Королева жезлов
Эта карта говорит, что Вы будете склонны к конфликтам и импульсивным непродуманным поступкам, также могут появиться ревность и тщеславие.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца августа по картам Таро.