Четырем знакам Зодиака эта неделя принесет массу проблем

Проблемы могут появиться на ровном месте

Третья неделя августа сразу для четырех знаков Зодиака ознаменуется возникновением проблем, конфликтов, денежными затруднениями и прочими неприятностями.

Этими знаками являются Телец, Близнецы, Рак и Водолей, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 14 по 20 августа.

Тельцам выпало перевернутое Колесо Фортуны

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время у Вас может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Близнецам выпала Семерка кубков

Эта карта иллюзий и ошибок, совершенных под их влиянием. Лучше пока отложите важные дела и принятие решений.

Ракам выпала перевернутая Четверка пентаклей

В ближайшие дни Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Будьте осторожны, проблемы может вызвать Ваша беспечность.

Водолеям выпала перевернутая Королева жезлов

Эта карта говорит, что Вы будете склонны к конфликтам и импульсивным непродуманным поступкам, также могут появиться ревность и тщеславие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца августа по картам Таро.