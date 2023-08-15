Что делать, если помидоры еще зеленые: от этой подкормки они быстро покраснеют

Ускорить созревание томатов на грядке можно без проблем

В августе-сентябре часто на дачах люди размышляют о том, как ускорить процесс созревания помидоров. Некоторые из огородников применяют народные хитрости и экспериментируют с различными видами подкормок.

Что предпринять, если срок уже пришел, а помидоры до сих пор не приобрели свой обычный красный окрас? Подкормите их сульфатом калия, пишет cpykami. Эта добавка не только ускорит созревание овощных плодов, но и сделает их слаще.

Как подкормить помидоры сульфатом калия

Возьмите одну столовую ложку порошка сульфата калия и разведите его в небольшом объеме воды. После этого перелейте полученный раствор в десятилитровое ведро с водой. Туда же добавьте одну чайную ложку обычного аптечного йода.

Постепенно вливайте около одного литра такой подкормки под каждый куст томатов (при этом земля должна быть увлажненной). Важно выполнить эту подкормку хотя бы один раз в течение периода созревания.

Выращивание помидоров на огороде не представляет особых сложностей. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.