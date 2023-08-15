Самодельный эликсир тут же заставит помидоры покраснеть: трюк опытных дачников

Благодаря подкормке томаты вырастут красными и мясистыми

Выращивание томатов требует удобрения на разных этапах. С помощью подкормок можно ускорить покраснение помидоров, а особые микроэлементы сделают овощи мясистыми и вкусными.

Опытные дачники советуют удобрять помидоры самодельным раствором. Об этом рассказывает материал Ukr.media.

Так, огородникам нужны два ключевых ингредиента для приготовления полезной подкормки – сульфат калия и йод. Оба вещества положительно отражаются на развитии томатов и ускоряют созревание плодов.

Как сделать удобрение для помидоров? Следует растворить в 10 л воды две чайные ложки сульфата калия и 10 капель йода. Полученным "эликсиром" опрыскивайте кусты томатов на дачном участке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других секретах дачников, которые помогут получить роскошный урожай томатов. С помощью одной уловки удастся избежать потрескивания помидоров. Главное, обратить внимание на то, как вы поливаете культуру.

Также мы писали, как быстро восстановить увядшие помидоры на грядках. Помните, что на качество томатов влияет дефицит питательных веществ.