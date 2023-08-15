Почему нужно обрезать розы в сентябре и как это правильно сделать: полезные советы

Если вы хотите получить большие и пышные кусты — обязательно обрезайте свои цветы

Обрезка является важным этапом для всех растений. Это способствует их цветению или плодоношению, а также защищает их от болезней и делает более энергичными. Сегодня мы расскажем, как позаботиться о кустах роз, чтобы получить обильное цветение в следующем сезоне.

Чтобы сохранить свои кусты роз, рассмотрите возможность их обрезки в начале осени, пишет портал santeplus. Это будет способствовать их здоровому росту и стимулирует цветение в будущем.

Когда обрезать кусты роз

С наступлением осени розы нуждаются в предварительной обрезке перед более серьезной весенней обрезкой. Осенняя обрезка считается необязательной и менее практикуемой, но, тем не менее, она полезна, поскольку позволяет сохранить куст и дополняет весеннюю обрезку. Этот процесс помогает очистить розы, а также способствует образованию новых ветвей для подготовки к следующему цветению.

Как правильно обрезать кусты роз

Чтобы добиться успеха в осенней обрезке, используйте острые ножницы, чтобы удалить мертвую древесину, хрупкие ветки и старые ветки с основания. Также удаляйте больные или загнивающие ветки. Если вы сохраните их, ваш куст может испортиться зимой и заразить близлежащие растения. Также избавьтесь от мертвых листьев, которые находятся у основания ваших роз, и не добавляйте их в компостную кучу. Они могут переносить болезни.

После такой очистки также приступайте к укорачиванию вашего куста, заключающемуся в уменьшении длины ветвей. Если вы хотите сохранить их, обязательно разрежьте их пополам. Оставьте самые сильные и обрежьте по диагонали на 1 см выше почки. Ветки, которые загромождают сердце вашего розового куста, также должны быть обрезаны.

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