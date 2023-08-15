У этих знаков Зодиака деньги вот-вот могут вытечь сквозь пальцы

На их головы скоро неожиданно могут свалиться финансовые проблемы

Никому не нравится терять деньги, однако сразу у трех знаков Зодиака они могут будто бы вытечь сквозь пальцы в ближайшее время.

Речь идет про Стрельцов, Козерогов и Водолеев, предупреждает финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю до 20 августа включительно.

Стрельцам выпала перевернутая Девятка жезлов

В этом виде карта предупреждает, что в ближайшие дни Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.

Козерогам выпала перевернутая Девятка пентаклей

На этой неделе Вас ждет безрассудство и финансовые потери, — возможно, Вы где-то проигнорируете свой внутренний голос и совершите ошибку. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством.

Водолеям выпала Пятерка кубков

Вас скоро могут ждать убытки, непредвиденные расходы, или же получение меньшей прибыли, чем ожидалось, — однако не стоит сильно беспокоиться, это лишь на время.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.