У двух знаков Зодиака скоро испарятся все проблемы, обещают карты Таро

Не игнорируйте свой внутренний голос

Многим так или иначе досаждают разнообразные неприятные моменты в жизни, однако сразу у двух знаков Зодиака они могут испариться уже на этой неделе.

Речь идет про Львов и Весов, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю до 20 августа.

Львам выпала перевернутая Пятерка жезлов

В этом положении карта обещает, что уже в ближайшие дни Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. На месте старого конфликта может восстановиться мир и гармония. Также для Вас сейчас возможно самое время начать менять старые привычки и заняться спортом.

Весам выпали Влюбленные

На днях Вам может выпасть необходимость принять важное решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.