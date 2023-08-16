Укр

Одного знака Зодиака со дня на день ждет большое финансовое потрясение

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Раков ждут кардинальные изменения
Раков ждут кардинальные изменения. Фото pixabay.com

Большие перемены настигнут их уже на этой неделе

Третья неделя августа в 2023 году может принести глобальные финансовые перемены в жизнь одного знака Зодиака.

Этим знаком является Рак, говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 14 по 20 августа включительно.

Ракам выпала карта Смерть

Пусть Вас не пугает название этой карты, ведь на самом деле она говорит о "смерти" старых устоев, на которых базировалось Ваше финансовое положение. Перемены могут быть как положительными, так и отрицательными. Возможно, скоро Вы потеряете работу, источник дохода или же осознаете бесперспективность сделанных вложений. А может быть наоборот настал конец черной полосы в Вашей жизни, и скоро можно ждать настоящий денежный дождь, перемену места работы, начало нового бизнеса.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.

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