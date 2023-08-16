Внесите немного красок в осенний сад: какие растения не боятся холодов

Осень — это не только сезон сбора урожая

Несмотря на осенние холода, вы всегда можете украсить свой сад, выращивая цветущие растения и декоративные кустарники. Даже перепады температуры и серая погода, не помешают вам внести немного красок, чтобы украсить ваш сад. Более того, некоторые растения очень хорошо растут осенью.

Делимся списком из 10 растений, которые можно посеять в саду осенью, чтобы они зацвели. Эти цветы предпочитают прохладную, хорошо дренированную почву, пишет портал santeplus.

Растения, которые можно посадить осенью

Нарциссы

Это простое в уходе растение характеризуется коротким периодом цветения, который длится всего 15 дней. Нарцисс любит прохладные глинистые почвы.

Садовая примула

Садовая примула — многолетнее и выносливое растение, которое легко выращивать в саду. Примула любит дренированную, свежую и богатую гумусом почву, а также предпочитает полутень. Купленные в горшках примулы можно высаживать в период с начала осени до конца зимы.

Озимая жимолость

Этот кустарник можно разместить в полутени, но солнечное освещение будет способствовать обильному цветению. Зимняя жимолость приспосабливается к любой почве. Только обязательно обработайте почву, чтобы она была рыхлой.

Фиалки

Это лекарственное и съедобное растение украшает сады своими красивыми разнообразными цветами. Рогатая фиалка любит дренированные и легкие почвы, а фиалка душистая предпочитает свежие и богатые почвы.

Клематис

Клематис – это вьющееся многолетнее растение, характеризующееся обильным цветением с мелкими или крупными цветками различной окраски. Идеальное время для посадки клематисов — с осени до весны.

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