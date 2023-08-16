Чтобы получить пышную и красивую герань, просто сбрызните их этим ингредиентом: элементарная хитрость

Благодаря всего одному ингредиенту, вы сможете отлично подкормить свои герани

Цветочные герани – многолетние цветущие растения, ценящиеся за декоративный вид. Эти травянистые растения можно выращивать в земле, в горшках или горшках. А для получения пышных и красивых цветов достаточно всего одного ингредиента.

Чтобы герани были пышными и сильнорослыми, за ними важно правильно ухаживать, пишет santeplus. Для этого откройте для себя один простой ингредиент, который вы можете добавить в горшок с геранью, чтобы получить красивые цветы.

Чем полить герань, чтобы она пышно цвела

Все, что вам нужно — это сахар. Это эффективный природный ингредиент для оживления растений, особенно когда зимой они начинают терять свой цвет. Недостаток света в холодное время года может привести к пожелтению листвы растений. Чтобы этого избежать, просто посыпьте почву чайной ложкой сахарной пудры.

Также можно смешать сахар и кофейную гущу, что является хорошим удобрением для растений. Эта смесь даст толчок растениям и будет стимулировать рост их корней. Затем обязательно полейте почву, чтобы смесь хорошо впиталась.

Чтобы обеспечить ваши растения дополнительными питательными веществами, вы можете смешать сахар с другими натуральными продуктами, такими как уксус или дрожжи, чтобы удобрить ваши растения, особенно те, которые растут на огороде.

Обратите внимание, что сахар следует использовать экономно. Хотя он полезен для растений, он также питает бактерии. Передозировка может ускорить их развитие и привести к гниению ваших растений.

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