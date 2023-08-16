Розы будут цвести пышнее и ярче: успейте подкормить их в сентябре

Опытные садоводы знают, что с помощью подкормок розы будут цвести еще лучше

При выращивании роз важно не забывать об различных удобрениях. Благодаря полезным микроэлементам цветение будет пышным и буйным в течение всего сезона и дольше.

Опытные дачники советуют подкармливать розы и в сентябре. Об этом рассказывает материал Ukr.media.

В начале осени розы продолжают давать бутоны, поэтому подкормка растения не повредит. Не спешите обрезать цветы, а внесите удобрение, последнее в этом сезоне.

Как удобрять розы в сентябре? В приствольные круги вносится 50-100 граммов золы, а под перекапывание – перепревший навоз. Кроме того, цветы в это время нуждаются в минеральных удобрениях, среди которых калимагнезий, суперфосфат, калийная соль. Если позаботиться о подкормке кустов, они порадуют красивыми и здоровыми цветами.

Кроме того, улучшит рост цветом еще одна простая манипуляция. Просто удалите больные листья у кустов. Пострадавшие побеги роз дачники могут сжечь, как компост их не используют.

Ранее "Телеграф" рассказывал о правилах обрезки роз осенью. Небольшие советы помогут цветоводам ускорить рост культуры и в будущем получить роскошные цветы.