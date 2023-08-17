Что добавить на участок, чтобы отвадить слизней и улиток: странный, но действенный трюк

Справиться с паразитами-брюхоногими в саду или на огороде можно без агрессивной химии

Одна из главных задач, которая сопровождает дачников в течение всего сезона, борьба с вредителями. Улитки и слизни могут "атаковать" ваш участок, уничтожая плоды и листья растений.

Чтобы справиться с улитками и слизнями, опытные дачники используют один простой трюк. Об этом рассказывает Express, отмечая, что способ является экологически безопасным и не требует использования агрессивной химии.

Так, брюхоногие перестанут поедать растения в саду или на огороде, если защитить их медной проволокой. К примеру, ленту добавляют к верхней части горшков с цветами и травами. Также дачники могут разместить медную "ловушку" непосредственно вокруг грядок, чтобы создать барьер от вездесущих паразитов.

Как оказалось, медь отпугивает слизней и улиток, так как вызывает безвредный электрический шок, когда вредители прикасаются к ней. Кроме того, материал препятствует слизи брюхоногих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о борьбе с другими распространенными вредителями на дачном участке, которые могут испортить урожай. Есть несколько эффективных способов борьбы с нашествиями муравьев. К слову, пестициды снова не понадобятся.