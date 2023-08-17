Как часто нужно чистить ноутбук от пыли: советы технарей

Очистка ноутбука от пыли — это не рекомендация, а техническая необходимость

Пыль в ноутбуке появляется из-за естественного оседания мельчайших пылинок и частиц, которые находятся в воздухе. Эти частицы оседают на поверхностях ноутбука, включая клавиатуру, экран и другие участки. Также пыль попадает в ноутбук через вентиляционные отверстия, забивая их и сами кулеры.

Портал itechua советует производить очистку ноутбука регулярно. Это не просто рекомендация, это техническая необходимость.

Как часто нужно чистить компьютер от пыли

Частота зависит от условий использования:

в домашних условиях — ежегодно;

в общественных местах или большом офисе — раз в полгода.

Избежать скопления пыли в ноутбуке невозможно. Поэтому, чтобы не испортить устройство, заботиться об очистке надо всегда.

Как понять, что нужно чистить ноутбук от пыли

Устройство сильно перегревается. Забитые пылью вентиляторы не могут хорошо охлаждать внутренние детали ноутбука. Это чревато снижением производительности или поломок.

Ноутбук сильно шумит. Вентиляторы работают в усиленном режиме, что увеличивает расход электроэнергии и вызывает дискомфорт у пользователя.

Ухудшается производительность. Перегрев вызывает снижение скорости работы видеокарты, процессора, работы жесткого диска. Ноутбук может самопроизвольно перегружаться или отключаться.

Как почистить ноутбук от пыли — пошаговая инструкция

Сначала обязательно отсоедините устройство от питания. Дальнейшие шаги:

Выключите ноутбук и достаньте батарею. Продуйте клавиатуру воздухом из баллонов, продающихся в специализированных магазинах, компрессором для очистки от пыли. Очистите кнопки и поверхность устройства вокруг клавиатуры жидким раствором на основе изопропилового спирта.

Для очистки внутренней части ноутбука нужно намного больше умений. Если вы в себе не уверены, лучше сдать технику в сервисный центр. Если решите чистить сами, снимите нижнюю крышку, открутив крепежи. Будьте крайне осторожны, чтобы не повредить внутренние компоненты.

Сжатым воздухом осторожно продуйте кулеры и вентиляционные отверстия, они в первую очередь забиваются пылью. Затем обработайте воздухом другие области и верните крышку на место.

Ранее мы рассказывали, как не "убить" батарею ноутбука. Эти ошибки ни в коем случае нельзя допускать, если не хотите регулярно относить свой гаджет в сервис.