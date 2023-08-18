Преображение Господне в 2023 году: что запрещено делать в этот праздник

Второе название праздника 19 августа — Яблочный (Второй) Спас

В третью субботу августа, точнее 19 числа, отмечается Второй Великий Спас, известный также как Яблочный Спас по народному календарю или Преображение Господне по церковному. Это событие относится к ключевым событиям в жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Преображение Господне: история и главные традиции праздника

Преображение Господне – важное событие для всех православных верующих, когда Иисус Христос явился перед христианами, зная обо всем, что ожидало его в будущем, включая готовность идти на жертву. Это произошло в феврале или марте, перед Пасхой, однако Церковь решила отмечать этот праздник летом, чтобы заменить языческий праздник. Известно, что в конце августа славяне праздновали праздник урожая, который со временем превратился в Яблочный Спас.

19 августа во всех церквях звонят колокола, а священники проводят службы. Верующие идут в храмы, чтобы освятить блюда, которые затем будут поданы к праздничному столу. В корзину для освящения обязательно кладут яблоки.

Что нельзя делать на Преображение Господне

Употреблять мясо, молочные продукты и яйца, но можно позволить себе рыбу — идет Успенский пост.

Есть яблоки, не освятив их предварительно в церкви.

Развлекаться, шуметь, ссорить и сквернословить.

Убираться и стирать.

Шить и вязать.

Напомним, что 24 мая ПЦУ утвердила полный переход на новоюлианский календарь, а это значит, что многие праздники теперь будут отмечаться в другие даты. Изменения вступят в силу с 1 сентября, поэтому в 2024 году Преображение Господне будет отмечаться за новой датой.